مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية الدفاع لعام 2024 بقيمة 886 مليار دولار

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية الدفاع لعام 2024 بقيمة 886 مليار دولار، تشمل تمديد برامج المراقبة الإلكترونية للاستخبارات.

ويهدف قانون الميزانية المعتمد من مجلس النواب تعزيز الدفاع الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ.

وتشمل الميزانية أيضا تمديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بإجمالي مبلغ 300 مليون دولار، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الطلب المقدم من الرئيسين الأمريكي والأوكراني اللذين طلبا 61 مليار دولار لتسليح أوكرانيا.

ويتيح قانون الميزانية كذلك لأجهزة الأمن الأمريكية التجسس على الأجانب في الخارج بدون الحاجة إلى أمر قضائي، ويحصل العسكريون على زيادة بنسبة 5 بالمئة في الرواتب.