البنك المركزي الصيني يضخ مجددا سيولة بأكثر من 7 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم عن ضخ سيولة نقدية في سوق المال مجددا من خلال عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.05 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.8 بالمائة، لأجل سبعة أيام، للحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.



وأوضح البنك في بيان له أنه تم أيضا ضخ ما مجموعه 1.45 تريليون يوان في السوق من خلال عمليات الإقراض متوسط الأجل التي ستصل مواعيد استحقاقها إلى عام واحد، وبسعر فائدة 2.5 في المائة.



وتهدف العمليات المذكورة إلى التحوط من تأثير العوامل قصيرة الأجل مثل مدفوعات إصدار السندات الحكومية، وتوفير قاعدة نقدية متوسطة وطويلة الأجل للسوق، بحسب البنك المركزي.



وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.