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أعلنت شبكة الجزيرة القطرية، استشهاد مصورها سامر أبو دقة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل ساعات قليلة أصيب أبو دقة، رفقة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، والذي سبق وأن تعرضت عائلته لاستهداف مباشر من قوات الاحتلال ليفقد على إثره زوجته وابنه وحفيدته الصغيرة.

* حصار ساعات

وأوضحت الجزيرة، أن أبو دقة تعرض لحصار داخل المدرسة رغم إصابته، ولم يُنقل للمستشفى، بعدما منعت قوات الاحتلال سيارات إسعاف من الوصول لإنقاذه؛ رغم مرور ما يقارب 5 ساعات من إصابته، الأمر الذي هدد حياته بشكل كبير.

* سامر إصابته أقوى

ومع نقل الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي، لتلقي العلاج، في مقطع فيديو وهو مصاب، وتحدث عن زميله المصور سامر أبو دقة، قائلا: "أبو دقة مصاب.. وإصابته أقوى".

* صدمة شديدة

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يشعر بـ"صدمة شديدة" إزاء إصابة الزميلين المراسل وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة، مجددا مطالبته جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية حياة الصحفيين.

وقالت الجزيرة: "نؤكد أن هذه الجريمة الجديدة جزء من عملية استهداف ممنهجة لمراسلي الشبكة وعائلاتهم في قطاع غزة"

وأكدت أن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة، الذي يعاني من إصابة بالغة.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين.

* ينام 3 ساعات في اليوم

ومع الإعلان عن إصابة سامر أبو دقة، جرى تداول مقطع فيديو يظهر كواليس عمله في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتمنى أبو دقة خلال الفيديو السلامة لزملائه الصحفيين بقوله "الله يعطيكم العافية".

كما لفت للمعاناة والمشقة التي يتعرض لها في العمل؛ حيث لا ينال من النوم سوى ثلاثة ساعات فقط.