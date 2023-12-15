أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال بدء رصف ٤ طرق بنطاق المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال ٦.٣ كيلو، وباعتمادات مالية بلغت ٧٧.٣ مليون جنيه، وتلك الطرق هى:



أعمال التكاسى وإنشاء سور وطبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول ٢ كيلو باعتمادات مالية بلغت ٤٠ مليون جنيه.



استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول ١ كيلو بمركز الدلنجات باعتماد قدره ١٠ ملايين جنيه.



استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول ٢ كيلو بمركز بدر بتكلفة تقدر بـ٨.٧ مليون جنيه.



استكمال طريق كورنيش رشيد بطول ١.٣ كيلو بمركز رشيد باعتماد ١٨.٦ مليون جنيه.



ووجهت بلبع بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كل احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها؛ نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.