عرض «60 جنيه» للمخرج عمرو سلامة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم القصير "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة، ومن بطولة نجم الراب زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

الفيلم هو التجربة التمثيلية الأولى لنجم التراب زياد ظاظا، وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.



قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام، وعمل المخرج عمرو سلامة على تحويل هذا العمل الموسيقي إلى فيلما يدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.



الفيلم بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ