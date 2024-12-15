شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، على عدة مواقع عسكرية سورية، ليلة أمس السبت، وفجر اليوم الأحد، حيث سمعت انفجارات عنيفة في مختلف المحافظات السورية.

وذكرت مصادر وكالة «سبوتنيك» في سوريا أن «مقاتلات تابعة لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذت غارات على محيط العاصمة دمشق، واستهدفت بشكل مباشر مواقع عسكرية سورية، شمال غرب وشرق المدينة، حيث سمعت أصوات الانفجارات لسكان العاصمة، تبعها غارات مماثلة على ريف دمشق، وتحديدا مطار الضمير العسكري، والذي يحوي على طيران حربي ومروحي تابع للجيش السوري، حيث تم تدميرها بشكل كامل».

وأضافت المصادر أن «أصوات انفجارات عنيفة، سمعت في المنطقة الوسطى، ناجمة أيضا عن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي، والذي استهدف مستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة شنشار، في ريف حمص، ومطار حماة العسكري، حيث سقطت شظايا صواريخ إسرائيلية على بعض منازل المدنيين القريبة من المنطقة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات».

أما في جنوب سوريا وتحديداً شمال محافظة درعا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات أحد الثكنات العسكرية السورية والتي تحوي على أسلحة وذخيرة ما أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل.

وتؤكد المصادر أن «طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ترصد يومياً مواقع عسكرية سورية، في مختلف مناطق البلاد، ليقوم بعدها الطيران الحربي، باستهداف تلك المواقع لتدمير الأسلحة والذخيرة، والمعدات العسكرية بداخلها، حيث أنه خلال ساعات فقط تُشن نحو 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية».

وبدأ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الـ8 من الشهر الحالي، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت بشكل مباشر مواقع ومطارات عسكرية سورية، في مختلف المحافظات، حيث وصل عدد الغارات إلى ما يقارب 320 غارة.