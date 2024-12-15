وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الشئون الخارجية في المملكة المغربية ناصر بوريطة، مجمل التطورات في المنطقة، ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.

وتطرق خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي؛ بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وصون أمن واستقرار شعبها، وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما تناول الوزير الإماراتي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأشار خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.