اعتقال مغنية إيرانية بعد تقديم عرض غنائي بدون ارتداء حجاب

اعتقلت السلطات الإيرانية مغنية شهيرة قدمت عرضا غنائيا بدون ارتداء الحجاب، في تحد منها للقواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة الإسلامية المتشددة، كما تم اعتقال اثنين من أعضاء فرقتها الموسيقية.

وقامت باراستو، المغنية، بانتهاك عدة محظورات تم تطبيقها بقسوة، حيث تركت رأسها مكشوفا وارتدت فستانا أثناء الأداء، الذي تم تسجيله ورفعه على موقع يوتيوب.

وقال محاميها، ميلاد بناه بور، يوم السبت إنه تم اعتقالها من قبل السلطات الإيرانية في شمال البلاد، بينما تم اعتقال اثنين من الموسيقيين من فرقتها في استوديو الموسيقى الخاص بهم في طهران.

وأضاف المحامي في تصريح لموقع "امتداد" الإخباري أنه لا يعرف مكان احتجاز الثلاثة، ويبدو أنه لا يوجد أي اتصال لهم مع العالم الخارجي.

وأشاد العديد من الأشخاص داخل البلاد وخارجها بالمغنية على وسائل الإعلام الإلكترونية بسبب تصرفها الشجاع، الذي تحدى التفسير الصارم للشريعة الإسلامية وقوانين اللباس للنساء في إيران.

وأدت حالات القمع التي تتعرض لها النساء إلى احتجاجات متكررة ضد النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك موجة كبيرة من المظاهرات الجماهيرية في 2022 بعد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

وفي النهاية، أمرت الحكومة الإيرانية بشن حملة قمع شديدة ضد الاحتجاجات، وحكمت على العديد من الناشطين البارزين بالإعدام.

ويسعى البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون الإسلاميون، حاليا لاتخاذ إجراءات ضد هذا الأمر عبر قانون جديد وعقوبات صارمة.