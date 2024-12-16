شيع جثمان الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عامًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور صلاة الجنازة، كل من: "عمرو يوسف، أحمد صلاح السعدني، وصبري فواز، أحمد بدير، أشرف زكي، أحمد سلامة، إيهاب فهمي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، أحمد عيد، المؤلف عبد الرحيم كمال، إسعاد يونس، أكرم حسني، سامي مغاوري".

وكان الفنان نبيل الحلفاوي، تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى؛ فيما قرر الأطباء حجزه بالعناية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة.