الكونغو الديمقراطية تعلن انهيار محادثات السلام مع رواندا لإنهاء تمرد حركة إم 23

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، انهيار محادثات السلام مع رواندا التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأحد؛ لإنهاء التمرد في شرقي الكونغو.

وأفاد مكتب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، في بيان نشره على تطبيق إكس، بأن المحادثات في أنجولا انهارت بعد أن رفضت الكونغو طلبا من رواندا بالتفاوض مباشرة مع الجماعة المتمردة المعروفة باسم إم 23، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

ولم تدل المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو بتعليق فوري عندما اتصلت بها وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان من المتوقع أن تساعد القمة، التي يشرف عليها الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، في إنهاء التمرد في شرقي الكونغو الذي أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص.

وتتهم الكونغو، الرئيس الرواندي بول كاجامي بدعم تمرد حركة إم 23، وهو ما ينفيه كاجامي.

ويقول المتمردون، إنهم يحمون حقوق التوتسي وغيرهم من الناطقين باللغة الرواندية في الكونغو.