جيش الاحتلال الاسرائيلي يوسع عملياته في الضفة العربية وتقديرات بتحويلها لجبهة قتال رئيسية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم عدة قرى وبلدات في الخليل ونابلس بالضفة الغربية، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس وقريتي بورين وعراق بورين جنوب المدينة، بالإضافة إلى بلدتي بيت أمر وبيت عوا شمال الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم وبلدات كوبر ورنتيس وبدرس قضاء رام الله بالضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين- حسب قناة الجزيرة.

في سياق متصل قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المجلس المصغر الإسرائيلي يبحث اليوم الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى تقديرات إسرائيلية بتحولها لجبهة قتال رئيسية.

وحول تطورات الأوضاع في غزة قالت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسئول بالحكومة الإسرائيلية قوله إن نهاية الحرب على قطاع غزة تقترب، لكن ذلك لن يتم قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

كما نقلت الصحيفة العبرية عن المصدر نفسه قوله إن ترامب يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى احتمال وقف الحرب من خلال إبرام صفقة تبادل، كما أشار إلى وجود تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل لصفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.