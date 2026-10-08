الجيش الأمريكي يقدم إفادة لشركاء بقطاع الشحن بشأن مضيق هرمز

ذكرت القيادة ‌المركزية الأمريكية أن الجيش ⁠الأمريكي ​قدم، اليوم ​الخميس، إفادة بشأن مستجدات الوضع ​في ​مضيق هرمز إلى ‌شركاء ⁠دوليين في قطاع الشحن، مسلطا ​الضوء ​على ⁠القوة الدافعة ​الداعمة لحرية ​الملاحة ⁠في المضيق.

وأضافت القيادة ‌المركزية في منشور على منصة "إكس"، أن المسئولين المشاركين في الاجتماع سلطوا الضوء على تنامي الزخم الداعم لحرية الملاحة، بالتزامن مع زيادة حركة السفن التجارية.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات شحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، بعد أن بلغت الهجمات على ناقلات النفط العابرة لهذا ​الممر المائي الحيوي الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووفقا ‌لبيانات صادرة عن شركة كبلر للتحليلات فإن سبع سفن شحن فقط عبرت المضيق يوم الثلاثاء، وهو أدنى عدد منذ 23 يوليو الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكتب إيمانويل بيلوستريانو ويوي توريكاتا المحللان لدى كبلر في مذكرة صدرت في السادس من أكتوبر الحالي: "انخفضت كميات النفط الخام ​العابرة للمضيق بنسبة 27 % عن أعلى مستوى لها في فترة الحرب خلال الأسبوع السابق، لتصل ​إلى ما لا يقل عن 10.1 مليون برميل يوميا.

وأضافا أن "هذا يمثل عودة إلى متوسط شهر ⁠سبتمبر، لكنه يمثل 74 % من مستوى ما قبل الحرب".

وأوضحا أن معظم هذا الانخفاض جاء في عمليات النقل ​من ناقلة لأخرى في خليج عمان، حيث يتم نقل الشحنات بين الناقلات.

ومع ذلك، ارتفعت الصادرات من ساحل ​خليج عمان والبحر الأحمر إلى 6.7 مليون برميل يوميا، أي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب، حسبما قال المحللان، مما عوض العجز في الإمدادات من مضيق هرمز.

وأضافا أن هذا ساعد في الحفاظ على إجمالي صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط ​عند مستويات ما قبل الحرب.

وأظهرت البيانات أن عدد السفن التي عبرت المضيق ارتفع قليلا إلى عشر سفن ​أمس الأربعاء، لكنه ظل أقل بكثير من العدد اليومي الذي تجاوز 20 سفينة يومي الأحد والاثنين.

وتجاوز عدد السفن التي ‌دخلت ⁠المضيق عدد تلك التي خرجت منه خلال اليومين الماضيين.

ولا تشمل الأعداد السفن التي تعبر المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب الكشف عنها.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن بشأن إجمالي السفن التي عبرت المضيق أن العدد بلغ ثماني سفن يوم الثلاثاء، ينقسم بالتساوي بين تلك الداخلة والخارجة، بانخفاض عن 14 سفينة ​في اليوم السابق.

وأضافت مجموعة ​بورصات لندن أن من بين ⁠هذه السفن خمس ناقلات نفط وناقلة الغاز الطبيعي المسال (المفير) التي تم تحميلها في رأس لفان بقطر وكان من المقرر أن تتجه إلى ميناء قاسم في باكستان.

وبلغت الهجمات ​على الناقلات المارة عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بدء ​حرب إيران، وفقا ⁠لمصادر متخصصة في الأمن البحري تتابع الحوادث، في الوقت الذي كثفت فيه الدول المنتجة في الخليج العربي جهودها للتصدير.

وفي أحدث واقعة، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأربعاء أن مقذوفات أصابت ناقلة على بعد 51 ميلا بحريا إلى ⁠الشمال ​من مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن إصابات.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ​إيران في 28 فبراير الماضي، كانت تمر عبر المضيق يوميا حوالي 125 سفينة تجارية كبيرة تشمل ناقلات نفط وناقلات غاز وسفن بضائع سائبة ​وسفن حاويات.

وكانت شحناتها تمثل خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.