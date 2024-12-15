استمرار تسجيل استمارة دخول امتحانات الشهادة الاعدادية حتى نهاية ديسمبر الجاري

يواصل طلاب الشهادة الاعدادية تسجيل استمارة دخول الامتحانات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقال مصدر بالوزارة لـ"الشروق" إن تسجيل الاستمارات متاح حتي نهاية الشهر الجاري، مما يتيح للطلاب فرصة كافية لاستكمال البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها قبل إرسال الاستمارة إلكترونيا عبر بوابة الوزارة الرسمية.

وأضاف المصدر أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول الطلاب الامتحانات، ويجب علي الطالب طبع الاستمارة الالكترونية بعد تسجيلها والاحتفاظ بها لتقديمها في المدرسة.

وحددت الوزارة خطوات تسجيل الاستمارة وهي:

1- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به.

2- ملء البيانات الشخصية المطلوبة بعناية، مثل الاسم، الرقم القومي، والمدرسة المقيد بها الطالب.

3- تحميل صورة شخصية واضحة ومطابقة للمواصفات المطلوبة.

4- التأكد من صحة جميع البيانات قبل الضغط على زر “إرسال”.

وحددت المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة وهي:



1- أصل وصورة وصل تسديد المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي.

2- 8 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب من الأمام والرقم القومي المدون بشهادة الميلاد.

3- صورتين من شهادة ميلاد الطالب.

4- طابع دعم مشروعات فئة عشر جنيهات.

5- صورة بطاقة ولى الأمر حافظة أوراق بلاستيك.

6- أصل شهادة الميلاد وصورة.