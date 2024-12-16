فحص 1717 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة خلال شهر ديسمبر بجنوب سيناء

قالت الدكتورة مروة السيد عطية، مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1717 مواطنًا خلال القوافل التي تم عقدها بمدينتى سانت كاترين وأبورديس ضمن قوافل "حياة كريمة" منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، إضافة إلى صرف الدواء لعدد 1103 مواطنين، وتحويل 19 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات الكشف والعلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت مدير القوافل الطبية بالمديرية في تصريح اليوم الأحد، أنه جرى متابعة الكشف على 268 طفلًا، وتوقيع الكشف المبكر على 211 مواطنًا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية لعدد 379 مواطنًا.

وأكدت استمرار تقديم القوافل الطبية العلاجية بكل مدن المحافظة، والوديان والتجمعات البدوية والأماكن صعب الوصول إليها لتغطي الخدمة الطبية كل أنحاء المحافظة، وذلك استمرارًا لفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أنه يجري إطلاق هذه القوافل تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف القوافل الطبية العلاجية لضمان وصول الخدمة الطبية للاماكن صعب الوصول اليها، وتحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.