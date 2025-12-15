بابا الفاتيكان يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد هجوم سيدني

دعا بابا الفاتيكان لاوُن الرابع عشر، إلى وضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد هجوم سيدني، الذي أودى بحياة 15 شخصًا وإصابة آخرين.

وبحسب ما نشره موقع «أخبار الفاتيكان»، جاء ذلك خلال استقبال البابا مساء الاثنين، لمانحي شجرة الميلاد والمذود في ساحة القديس بطرس، ومذود قاعة بولس السادس في الفاتيكان.

وطالب البابا بالصلاة من أجل الأشخاص الذين يعانون بسبب الحرب والعنف، مشددًا على ضرورة «نزع الكراهية من القلوب».

وقالت الشرطة الأسترالية إن المسلحين اللذين قتلا 15 شخصاً خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، فيما بدأت أستراليا الحداد على ضحايا أسوأ واقعة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ قرابة 30 عاماً.

وأضافت الشرطة في مؤتمر صحفي أن الأب البالغ من العمر 50 عاماً قُتل في موقع الهجوم ليرتفع عدد القتلى إلى 16، بينما يرقد ابنه (24 عاماً) في حالة حرجة بالمستشفى.

وكشفت هيئة الإذاعة الأسترالية ووسائل إعلام محلية أخرى عن هوية الاثنين، وقالت إن الأب هو ساجد أكرم، وابنه نافييد أكرم.

ووصف المسئولون إطلاق النار بأنه «هجوم معادٍ للسامية».

وقالت الشرطة إن 40 شخصاً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى بعد الهجوم، بينهم شرطيان في حالة خطيرة وإن كانت مستقرة.