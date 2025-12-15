محكمة في هونج كونج تدين قطب الإعلام السابق جيمي لاي في محاكمة أمن قومي تاريخية

أدانت محكمة في هونج كونج اليوم الاثنين جيمي لاي قطب الإعلام السابق والناقد الصريح لبكين، في محاكمة أمن قومي تاريخية، وهو ما قد يضعه في السجن بقية حياته.

ووجد ثلاثة قضاة عينتهم الحكومة لاي،78 عاما، مذنبا بالتآمر مع آخرين للتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر والتآمر لنشر مواد تحريضية. وكان لاي قد دفع ببراءته من جميع التهم المنسوية إليه.

وألقي القبض على لاي في أغسطس 2020 بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين وتم تنفيذه في أعقاب الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة في عام 2019.وخلال السنوات الخمس التي قضاها في الحجز، صدرت أحكام على لاي في عدة جرائم أقل خطورة، ويبدو أنه أصبح أكثر نحولا وضعفا.