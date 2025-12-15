دمياط تخصص شلتر لإيواء الكلاب الضالة بعيدًا عن المناطق السكنية

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن تخصيص مكان مناسب بمحافظة دمياط، بعيد عن المناطق السكنية، لإقامة "شلتر" لإيواء الكلاب الضالة بعيدًا عن التجمعات السكنية، ضمن جهود المحافظة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة ومرض السعار وحماية المواطنين.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ورئيس لجنة الإصحاح البيئي، في بيان لها اليوم، أن المهمة ستتم وفق أساليب الرفق بالحيوان، بأسلوب علمي يرتكز على الرفق بالحيوان، والحفاظ على التوازن البيئي، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن الإجراءات تجري حاليًا تجهيز الشلتر ليكون مؤهلاً لاستقبال الكلاب، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مع تقسيمه إلى قسمين للذكور والإناث، وتطعيم الكلاب باستخدام أحدث الأدوات، والتعامل الفوري مع الحالات المصابة بالسعار أو الجرب، بواسطة فريق مدرب، ووجود جهاز "بلوبايب" وهو جهاز متخصص لتطعيم الكلاب والقطط ضد الأمراض المعدية، مثل مرض السعار.

وسيتيح الملجأ إمكانية تبني الكلاب بعد التأكد من تلقيها جميع التطعيمات اللازمة، بما يضمن صحة وسلامة المواطنين، ويشجع على نشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع.

وحسب البيان، أشارت المهندسة شيماء الصديق، إلى أهمية المشروع للبيئة والصحة العامة، ويعد المشروع جزءًا من جهود المحافظة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ومجابهة ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة علمية وآمنة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتوصيات.