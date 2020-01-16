مجلس النواب الليبي: أردوغان يحاول إدخال قطر كطرف في مؤتمر برلين

قال عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الأخير حضر جلسة في القاهرة وطلب فيها من البرلمان العربي سحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، ويجب على البرلمان العربي أن يلبي متطلبات الشعب الليبي، مضيفًا أن "أردوغان" حاول أن تكون قطر طرفًا في مؤتمر برلين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أنهم يطالبون البرلمان الأوروبي بسحب الثقة أيضا من حكومة السراج التي لم تأخذ الثقة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون اجتماع برلين في 19 يناير وهو مهم وسوف تكون فيه الكلمة الفاصلة للوضع السياسي الراهن بليبيا.

وتابع "صافي"، أن "عقيلة" سوف يرفض أي شخصية تفرض عليهم في مؤتمر برلين، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشلت مساعيه في موسكو ومن أحد أسباب استقالة رئيس الوزراء بروسيا هو عدم وجود ترجمة حقيقية للاتفاق.

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن القوى الداعمة للدولة الليبية سيكونون أكثر تواجدًا في برلين.