لافروف: سوريا مثال يحتذى به لمنع المحاولات المتهورة لتحديد مصير المنطقة من الخارج

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف "إنه تم التخلص من التهديد الإرهابي في سوريا، التي يتعين أن تكون مثالاً يحتذى لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير المنطقة".

وأضاف لافروف، خلال كلمة له أمام طلبة فرع جامعة موسكو للعلاقات الدولية في طشقند، اليوم الخميس: "لقد قدمت روسيا مساعدة فعالة للشعب السوري في التصدي للإرهاب الدولي بطلب من الحكومة الشرعية، وتم التخلص من التهديد الإرهابي ويبقى فقط حل بعض المهام الخاصة".

وأضاف:" أن بلاده ساعدت الشعب السوري في استعادة دولته​​​"، مؤكدا أن هذه التجربة يتعين أن تكون مثالاً يحتذى به في المستقبل لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير الدول من الخارج.