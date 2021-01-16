كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يقوم بحركات منافية للأداب بدمياط

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للأداب بأحد الشوارع بدمياط.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص بالعقد الثانى من العمر مرتدياً ملابسه الداخلية ويقوم بالإتيان ببعض الحركات المنافية للأداب العامة أثناء سيره بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.



فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور وتبين أنه (طالب 16 عام – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.