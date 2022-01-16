أبو الغيط يلتقي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا.

وأضاف المصدر أن الأمين العام شدّد، في هذا السياق، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.

وأوضح أن أبو الغيط أشار إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.