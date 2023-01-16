الحركة الوطنية: الحوار الوطني نقاش حر ونقلة نوعية للحياة السياسية

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الايام القادمة يمثل نقلة نوعية للحياة السياسية خاصة وأنه سيتم طرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في حوار حر ليس به محاذير أو تقييد الأمر الذي يؤكد أن مصر مقبلة علي مرحلة جديدة ونقطة فارقة تعد بمثابة ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة التي تسع للجميع.

وقال السيد، إن جلسات الحوار ستساهم بشكل مباشر في بناء وصناعة كوادر سياسية قادرة على أن تثري التجربة الديمقراطية والحزبية، خاصة وأن الدعوة جاءت من قبل رئيس الجمهورية الامر الذي جعلنا امام تجربه ملهمة ذات ابعاد وطنية يتم خلالها تبادل الرؤوي والافكار بين كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري، سواء أحزب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو الحقوقيين أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة من سلسلة حوارية طويلة يشارك فيها الجميع.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن أهمية الحوار تكمن أيضا في أنه سيضم كل فئات الشعب المصري مهما اختلفت انتماءاتهم لأن الاختلاف سنة كونية، ولكن الحوار سوف يصل بنا إلى حلول مرضية في القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن، ومن خلال هذا الحوار الوطني المثمر سيتم أيضا تبادل الآراء والنقاش بين جميع فصائل وأطياف الشعب؛ وذلك من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش الوطني والحوار المثمر.