 الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من الخارجية الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من الخارجية الأفغانية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 11:31 م

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية جراء تحطم طائرة نقل للركاب في مقاطعة بوكار وسط البلاد والذي أودى بحياة ركابها متقدما بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية نيبال قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.


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