قال المغربي أحمد بلحاج مهاجم نادي أسوان، إن اللعب في الدوري المصري فرصة عظيمة لأي لاعب كرة قدم، مشيرًا أنه وافق على اللعب لأسوان من أجل إظهار قدراته وإمكانياته.

وأضاف بلحاج في تصريحات تليفزيونية: «في الصيف الماضي، وكيلي نصحني باللعب في الدوري المصري، وأكد لي أنني استحق فريق أكبر، ولكن أسوان سيقدمني بشكل جيد ومتأكد أن الأمور ستكون أفضل لي وانتقل لنادي كبير».

وتابع: «أعلم تماما حجم المشاكل التي يعاني منها نادي أسوان، ولكن هذه المشاكل لاتهمني، وهدفي تقديم أفضل مستوياتي لكي أنتقل إلى فريق أكبر في مصر».

وأوضح المهاجم المغربي: «وكيلي تحدث معي وأكد لي أن لدى العديد من العروض الكبيرة، ولكني أركز مع فريقي أسوان في الفترة الحالية».

وبسؤاله عن الفارق بين الكرة المصرية والإسبانية، قال: «الفرق بين الكرة في إسبانيا ومصر، أن هناك الأمور أكثر تكتيكا، عكس الكرة المصرية تعتمد علي الأمور البدنية».