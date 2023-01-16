كشف حسني عبد ربه مدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي، كواليس رحيله عن منصبه في الجهاز الفني للدراويش في مطلع الموسم الجاري.

وكان يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي السابق، قد أعلن رحيل حسني عبد ربه عن منصبه في شهر أكتوبر الماضي.

وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: «يحيى الكومي قال لوكيل جاريدو (المدرب السابق للإسماعيلي) يبلغني بالإقالة أثناء عودتنا من الإسكندرية بعد لقاء الأهلي».

وأضاف: «استمريت لمدة 5 ساعات تقريبًا، منذ خروجنا من الإسكندرية حتى الوصول للإسماعيلية، مش مصدق ومش متخيل بعد كل اللي عملته مع الفريق بقالي شهور، رجعت بيتي مصدوم وكان هيجرالي حاجة».

وأوضح عبد ربه: «المجلس المُستقيل فسخ كل العقود اللى عملها مع شركة الملابس المجهولة في بداية الموسم، بعد ما اللاعيبة مضت إقرارا أنها مش عاوزة تلبس من الشركة دي، بسب سوء الخامة».

وبسؤاله عن حقيقة رفضه عودة الحارس محمد صبحي للإسماعيلي، قال: «والله ما حصل، صبحي أسطورة وكان نفسي يكون موجود تكريمًا له في ختام مسيرته، بعد كل اللى قدمه للنادي الإسماعيلي».

وتطرق عبدربه للحديث عن الخطوة القادمة في مسيرته المهنية، قائلا: «القانون يمنعني من الترشح لرئاسة النادي قبل الوصول لسن 45، ولكني أفكر في العمل كمدير فني خلال الفترة القادمة».

وأتم: «غير متفق مع ميدو في عمله الإعلامي بجانب تدريبه للإسماعيلي، أتمنى يكون تركيزه بنسبة 100 % مع الفريق فقط».