سفير السويد يكشف لـ الشروق حجم التجارة بين بلاده ومصر والمشاريع المزعم إقامتها

قال هوكان إيمسجورد، سفير السويد لدى القاهرة، إن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد من 2021-2022 بلغت نحو 800 مليون يورو.



وأشار إلى أن هناك شراكة تجارية سيتم عقدها بالسويد في شهر مارس المقبل بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بهدف الدفع بمزيد من التعاون التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.



وأضاف سفير السويد، لـ "الشروق"، اليوم الإثنين، خلال زيارته للمعهد السويدي بالإسكندرية، أن مصر أهم شريك تجاري في إفريقيا، وثاني أهم شريك في منطقة الشرق الأوسط، متابعًا أن مصر حلقة وصل بين أوروبا والدول الأفريقية.



وأشار إلى أن مصر والسويد جمع بينهما مشاريع مشتركة حول بناء السلام خلال فترة تواجدهما بمجلس الأمن، لافتا إلى مشاركة السويد القوية في مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بحضور وفد يترأسه رئيس الوزراء السويدي.



ونوه بأن الفرقة السويدية "طرب باند" ستحيي حفلًا في مكتبة الإسكندرية في 11 فبراير المقبل.



ورأى سفير السويد، أن مدينة الإسكندرية من أجمل مدينة كوزوموبوليتانية، وأهم ميناء تجاري للدول الأوروبية، التي ترغب من خلاله في التعاون التجاري مع مصر.



وأشار إلي إعجابه بكورنيش الإسكندرية والمباني التراثية ومكتبة الإسكندرية، معربًا عن حرصه على مزيد من التعاون والشراكة مع المحافظة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تترأس فيها دولة السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي بدء من الشهر الحالي وحتى يونيو المقبل.



وأعرب السفير السويدي، عن مساعدته ودعمه لتسجيل مبنى كارل ويلهلم جرير، لرجل الأعمال السويدي كارل ويلهلم جرير الذي عاش وعمل في مصر في الفترة من 1939-1945، وكان يستخدمه كمستودع للأخشاب.



وأشار إلى مشاركته في معرض تم افتتاحه اليوم بمتحف الإسكندرية القومي يشمل متعلقات شخصية له وأوسمة وميداليات ترجع إلى الأسرة العلوية في عهد الملك فؤاد، مشيرا إلي إعجابه بالجزء الفرعوني بالمتحف.