رونالدو جاهز للمشاركة مع النصر السعودي

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، جاهزا لأولى مبارياته مع الفريق أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رونالدو اجتاز كافة اختبارات اللياقة بنجاح، مضيفة أنه جاهز للعب لمدة 90 دقيقة في مواجهة الاتفاق. وأوضحت الصحيفة ذاتها أن "الدون" سيكون في التشكيل الأساسي أمام الاتفاق، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي على ملعب "مرسول بارك" في الرياض، وهو يتدرب لمدة ثلاث ساعات يوميا.

وقرَّر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق، منح جميع اللاعبين راحة عن تدريبات اليوم، على أن يستأنفوا غدًا التحضيرات استعدادًا لمواجهة الاتفاق. وانضم رونالدو لصفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة قياسية تجاوزت الـ200 مليون يورو.

وبحسب ما أعلن مدرب النصر، فإن كريستيانو رونالدو سيكون حاضرا مع الفريق في مباراة الاتفاق المقبلة. وتقام مباراة النصر ضد الاتفاق يوم الأحد 22 يناير الحالي في المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.