القوات الأمريكية تنضم إلى جهود الإغاثة عقب زلزال وسط اليابان

قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية ستنضم غدا الأربعاء، إلى جهود الإغاثة في مناطق وسط اليابان والتي تضررت من زلزال قوي في أول يوم من العام الجديد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن كيهارا قوله في مؤتمر صحفي، اليوم، إن من المتوقع أن تقوم مروحية عسكرية أمريكية بتوصيل إمدادات الإغاثة إلى شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا ومناطق أخرى دمرها الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، بعد طلب "استثنائي" من الحكومة اليابانية.

وقال كيهارا، إن المروحية طراز يو اتش 60، وإنها ستشارك في المهمة من قاعدة كوماتسو الجوية، التي تقع على مسافة نحو 110 كيلومترات جنوب غرب المطار الرئيسي في نوتو.

وأوضح وزير الدفاع الياباني، أن طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية تنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مراكز الإجلاء إلى الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى خارج المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت طلبا للمساعدة في نقل الإمدادات إلى المناطق "دون تأخير".

يشار إلى أن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من 220 قتيلا، وبلغ عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى مراكز الإجلاء والفنادق والمرافق الأخرى نحو 20 ألف شخص حتى أول أمس الأحد.