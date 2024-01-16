تجديد حبس المتهم بقتل طفلة بعد التعدي عليها جنسيا 15 يوما بالقليوبية

جددت جهات التحقيق بالقليوبية حبس نجار مسلح 15 يوما، المتهم بقتل طفلة قليوب، بعد التعدي عليها جنسيا وقتلها خنقا عقب جلسة تعاطي مخدرات مع والدها.



وشهدت مدينة قليوب واقعة مأساوية، حيث لقيت طفلة مصرعها على يد صديق والدها؛ إثر تعديه عليها جنسيا، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة خنقا بدائرة مركز شرطة قليوب.



وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إلى مقتل الطفلة تدعى "ه.ن.م"، 9 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى "ا.ع".



وأضافت التحريات أن والد المجني عليها يتعاطى المخدرات رفقة صديقه المتهم داخل منزل الأول، ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما، ثم عاد إلى منزل صديقه مرة أخرى بحجة أنه نسى شيئا بالمنزل.



وعقب دخوله للمنزل وضع منوم لصديقه "والد المجني عليها"، ثم توجه إلى حجرة الطفلة ووضع لاصق طبي على فمها وتعدى عليها جنسيا، ثم خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها وفارقت الحياة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.