 عاجل.. السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاجل.. السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد


نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 3:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 3:46 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

يذكر أن وائل الدحدوح كان فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وبعدها بعدة أسابيع أُصيب هو نفسه واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس.

واستشهد حمزة وائل الدحدوح؛ جراء قصف إسرائيلي على سيارة كان يستقلها مع زميله الصحفي مصطفى ثريا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


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