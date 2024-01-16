تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وذلك لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كما أنهما جمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وغسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال غسل الأموال بمبلغ 20 مليون جنيه، حيث يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.