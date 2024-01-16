حماس: صفقة تبادل الأسرى يجب أن تشمل وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن كل الخيارات والاحتمالات لا تزال مفتوحة إزاء صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن الحركة استفادت من التجربة الأولى في تسليم 84 من المحتجزين الإسرائيليين لديها خلال فترة الهدنة السابقة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين: «بعد انتهاء الهدنة الماضية في السابعة صباحا، عاد القصف الإسرائيلي أسوأ مما كان وفي التاسعة صباحا كان لدينا 120 شهيدا بالقطاع».

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل ضمن الصفقة يفضي إلى الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، موضحا أن حكومة الاحتلال لا تريد فقط سوى تبادل الأسرى.

وأضاف أن شروط المقاومة للموافقة على الصفقة تتمثل أولا في وقف العدوان على قطاع غزة وثانيا انسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، وثالثا تبادل جميع الأسرى من المدنيين والعسكريين في إطار حزمة شاملة تشمل الإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين بشكل كامل من سجون الاحتلال.