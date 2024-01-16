السعودية وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

وقعت السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وحكومة ماليزيا، تمثلها هيئة مكافحة الفساد (ماك)، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.



ووقع المذكرة عن الجانب السعودي رئيس "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، وعن الجانب الماليزي رئيس المفوضين لدى "ماك" تان سري عزام باكي، بحضور السفير السعودي لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المذكرة تهدف إلى "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها".



وتأتي زيارة الكهموس لماليزيا تلبية لدعوة من الجانب الماليزي لاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.