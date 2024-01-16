حماس: مصر تبذل جهودًا كبيرة وجبارة لإنهاء العدوان على غزة

أعرب غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن أمله في انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في القريب العاجل، موضحا أن «الاحتلال بدأ يشعر بالخيبة والخسارة ويعجز عن تحقيق أية أهداف على الأرض، سوى عملياته العبثية؛ من أجل قتل المزيد من الضحايا».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن حماس تبذل قصارى جهودها مع الأطراف الإقليمية والوسيطة وعلي رأسها الأشقاء في مصر، قائلا: «إخواننا في مصر يقومون بدور كبير وجبار ومقدر من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة»

وأوضح أن المحاولات والضغوط السياسية لم تصل إلى طريق المفاوضات الرسمية بعد؛ نتيجة تعنت الاحتلال وتمسكه بتحقيق أهدافه المزعومة باستعادة الأسرى أو اغتيال القيادات الحركة، قائلا: «الاحتلال يتصور أن قتل بعض القيادات بمثابة إنجاز كبير يستطيع أن ينهي به هذه الحرب».

وأضاف أن العدوان الصهيوني أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء الفترة الماضية التي شهدت «تسابق بعض الدول إلى التطبيع مع دولة الاحتلال».

وأشار إلى توجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال خلال الفترة الماضية إلى التطبيع مع الدول العربية؛ من أجل إنهاء القضية الفلسطينية، قائلا: «نتنياهو تحدث بهذا الشأن بشكل واضح وفج بأن القضية انتهت، ولن يكون هناك أية احتمالية لإقامة دولتهم بعد التطبيع مع الدول العربية».

وأوضح أن المجتمع الدولي يواجه اليوم معضلة تتمثل في ضرورة وقف الاحتلال، مؤكدا أن الترتيبات بشأن إدارة قطاع غزة أو بالأراضي الفلسطينية «يجب أن تكون بأيدي ورؤية فلسطينية وطنية».