أفريقيا 2024 تقترب من معادلة الرقم القياسي في «تعادلات» الجولة الأولى

أصبحت بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في كوت ديفوار والمُرحلة من العام الماضي، على بُعد تعادل وحيد من معادلة رقم قياسي في التعادلات على مستوى لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجلت نسخ 2013 و2015 و2017 رقماً قياسياً في التعادلات بعد انقضاء مباريات الجولة الأولى فقط، من مرحلة المجموعات بواقع 5 تعادلات من أصل 8 مباريات تمت إقامتها.

وفي النسخة الحالية من البطولة حضر التعادل 4 مرات فقط، كانت البداية مع منتخب نيجيريا الذي تعادل مع غينيا الاستوائية 1-1، وبنتيجة 2-2 تعادل منتخبا مصر وموزمبيق، فيما حضر التعادل أيضا بين الكاميرون وغينيا "1-1"، وبنفس النتيجة بين الجزائر وأنجولا.

تاريخ التعادلات

في نسخة 2021 حضر التعادل مرتين فقط خلال الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث كان سلبيا في لقاء الجزائر وسيراليون وبنفس النتيجة بين السودان وغينيا بيساو.

في 2019 التي أقيمت بمصر، كانت هناك 4 تعادلات في الجولة الأولى حيث تعادلت غينيا ومدغشقر 2-2 وبنفس النتيجة غانا مع بنين، فيما تعادلت أوغندا مع زيمبابوي 1-1 ، وبنفس النتيجة أيضا تونس وأنجولا.

أما نسخة 2017 والتي أقيمت بالنظام القديم للبطولة (16 منتخبا) بدلا من النظام الحالي (24) شهدت رقماً قياسياً في التعادلا بـ 5 تعادلات، وهو عدد مهول قياساً بإقمة 8 مباريات فقط، أي أن 3 مواجهات فقط انتهت بفوز أحد الطرفين.

وفي نسخة 2015 أيضا كان التعادل حاضراً في نفس العدد من المباريات (5 لقاءات)، لكن الغريب أن جميعها انتهت على نتيجة واحدة (1-1).

في 2013 كان نفس العدد من التعادلات حاضراً أيضا، في النسخة التي أقيمت في جنوب أفريقيا (بدلا من ليبيا) وفازت بلقبها نيجيريا، وهو ما حدث في 2002 أيضا نسخة مالي، بـ 5 تعادلات أغلبها سلبية

أما نسخة 2012 في غينيا الاستوائية والجابون فتحمل رقماً مميزاً، إذ أن الجولة الأولى لم تشهد أي تعادل وانتهت المباريات الثمانية بفوز أحد الطرفين، نفس الأمر حدث في نسخة 2006 بمصر، حيث لم تعرف مباريات الجولة الأولى أي تعادل.