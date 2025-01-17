مدير التغطية الصحية بمنظمة الصحة العالمية: تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل رائدة إقليميا ودوليا

قال الدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل هي تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي فإنها تدعو للفخر.

وأشار مطرية، في تصريح على هامش فعاليات اليوم الأول من الملتقى الأول للتأمين الصحي الشامل المنعقد في الفترة من 16 إلى 18 يناير، الى أن مصر قامت بسن قانون التأمين الصحى الشامل الذي يستهدف مساعدة جميع أفراد الشعب في الوصول للخدمات الصحية مع زيادة الحماية المالية.

وأضاف أن فكرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تدريجي ساعد في إكتساب الخبرة وتحديد الأولويات، وتقييم التجربة بشكل جيد ، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها.

وقال الدكتور مطرية إن التغطية الصحية الشاملة التي تعمل مصر على تحقيقها لا تستهدف فقط تقديم الخدمات والرعاية ، ولكن تركز كذلك على جودة الخدمات وكفاءتها ، ما دفع الدولة الى التوسع في تطوير البنية التحتية للنظام الصحي.

وأضاف أن الهدف ليس مجرد الحصول على كارت تأمين صحي لكل فرد، ولكن الحصول على خدمة عالية الجودة ، وهو أمر تنادي به منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه من المهم أن يتم الفصل بين عملية تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وبين تقديم الخدمة؛ لتحقيق أعلى كفاءة للنظام مع مراعاة الشراء الإستراتيجي من خلال الاستخدام الأمثل للأموال.