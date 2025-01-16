مسئولون إسرائيليون: الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين تزامنا مع تنصيب ترامب

قدر مسئولون إسرائيليون كبار، أن اجتماع الحكومة والكابنيت الذي سيصوت فيه الوزراء على الموافقة على صفقة التبادل سيعقد مساء السبت وليس غدًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

ويعني ذلك بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، أن وقف إطلاق النار والإفراج الأول عن الأسرى الإسرائيليين لن يبدأ يوم الأحد كما هو مخطط له، بل فقط يوم الاثنين، عندما يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية، وهو التاريخ الذي أعلنه بنفسه باعتباره الموعد النهائي للإفراج عن المختطفين.

جدير بالذكر أن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي غداً من المتوقع أن تكون طويلة جداً، ولهذا السبب فضلوا تأجيل الجلسة إلى مساء السبت.

وسيتم بعد ذلك فقط، نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وسيتم منح فترة زمنية إضافية لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراح الإسرى، وسيكون من الممكن بدء عملية الاستئناف ويأملون في اختصار المدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة.

وقال مسئولون كبار في إسرائيل هذا المساء، إنه من المحتمل إذا تم تلقي "الضوء الأخضر النهائي" من الفريق الإسرائيلي الذي يواصل المحادثات في الدوحة، فإن مجلس الوزراء السياسي الأمني سيجتمع في وقت مبكر من يوم غد للموافقة على الصفقة، ولكن وفقا لهم لن يكون هناك ما يكفي من الوقت لعقد اجتماع آخر مطلوب للجلسة العامة للحكومة.