الأوتشا تحشد الإمدادات الإنسانية للوصول إلى قطاع غزة

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر، اليوم الخميس، إن الوكالات الإنسانية "الأوتشا" تحشد الإمدادات لتوسيع نطاق توصيل المساعدات في أنحاء قطاع غزة، استعدادا لوقف إطلاق النار.

وحث فليتشر، الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح لعمال الإغاثة بالوصول الآمن وبدون إعاقات للمحتاجين أينما كانوا وإزالة كل العوائق أمام دخول المساعدة الأساسية.

وبحسب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، فإن فليتشر شدد على ضرورة قيام مجلس الأمن باستخدام صوته الجماعي وثقله للإصرار على أن يكون وقف إطلاق النار مستداما، واحترام حقوق الإنسان وإزالة العوائق أمام إنقاذ الأرواح.

إلى ذلك، قال حق إن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ما زال يتلقى تقارير عن وقوع شهداء بين الفلسطينيين؛ بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.