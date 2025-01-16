أبو عبيدة: العدو استهدف مكانا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف إسرائيل لأحد المواقع التي يتواجد فيه أسرى.

وقال الناطق العسكري باسم القسام، أبو عبيدة: "إنه وبعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدف جيش الاحتلال مكاناً كانت تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أبوعبيدة: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

ويأتي ذلك بينما تستعد إسرائيل وحماس خلال الأيام المقبلة لتنفيذ آليات وإجراءات طويلة وعلى مراحل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، أمس الأربعاء، والذي سيتم بموجبه وقف 15 شهراً من الحرب المدمرة على القطاع.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة على مدى أشهر أجراها وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، كما يأتي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، وسط احتفالات فلسطينية واسعة في شوارع غزة، التي تعصف بها أزمة إنسانية طاحنة، ونقص حاد في الغذاء والمياه والوقود.