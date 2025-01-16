ملك الأردن: مستمرون في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتكثيف الاستجابة الإنسانية والإغاثية

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تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، تم خلاله بحث المستجدات في المنطقة وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، شهد الاتصال التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

وأشار الملك إلى أن «الاتفاق فرصة مهمة لضمان زيادة حجم المساعدات للقطاع بشكل عاجل ودون انقطاع، من خلال كل السبل المتاحة».

ولفت خلال الاتصال، إلى أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية والإغاثية.

وأكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا، تحفظ أمنها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.

وبحث الاتصال سبل توطيد علاقات الصداقة بين الأردن وهولندا، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.