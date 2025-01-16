الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى دمشق الأسبوع المقبل بعد توقف لأكثر من عقد

من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من عقد، وفقا لما أعلنه مسؤولون الأربعاء عقب زيارة وفد من الحكام الجدد المدعومين من تركيا في سوريا.

وقال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه ستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعيا بدءا من 23 يناير. وأضاف في منشور على منصة "إكس": "نعود إلى دمشق".

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، الذي أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة التركية، أنقرة.

والشيباني هو جزء من سلطة الأمر الواقع السورية الجديدة، بقيادة"هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة إسلامية تقف وراء الانتفاضة السريعة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر، منهية حكم عائلته الذي استمر لعقود.