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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أماكن عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عدد آخر.

وأفادت مصادر طبية اليوم، باستشهاد مواطنين، جراء قصف إسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ووقعت إصابتان جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جوية منزلا شرقي المخيم.

وأفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدتان، ومصابون، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقال إن طواقمه نقلت 4 مصابين إثر استهداف مجموعة مواطنين في أرض حلاوة في جباليا أيضا.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السرايا وسط المدينة.

وكانت آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة تشير إلى استشهاد 46788 فلسطينيا، وإصابة 110453 آخرين.

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