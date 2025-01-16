المحادثات بين الحكومة الباكستانية وحزب حركة إنصاف تدخل الجولة الثالثة اليوم

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تجرى الجولة الثالثة من المحادثات بين الحكومة الباكستانية وحزب حركة إنصاف لتهدئة التوترات السياسية اليوم الخميس.

وخلال الاجتماع، من المقرر أن تقدم حركة إنصاف مطالب كتابية من المحتمل أن تمهد الطريق لتحقيق بعض التقدم، بحسب صحيفة ذا اكسبريس تريبيون.

وظبقا للتفاصيل ، سوف يعقد لاجتماع الثالث للجان التفاوض من الجانبين في البرلمان.

وتأتي التطورات عقب جلستي حوار سابقتين تم عقدهما في 27 ديسمبر الماضي، والثاني من يناير المنصرم.

وتأتي هذه الخطوة المنتظرة منذ فترة طويلة بعدما زارت لجنة التفاوض التابعة لحركة إنصاف رئيس الوزراء السابق عمران خان في سجن أديالا بروالبيندي. وكان اللقاء الذي تأجل سابقا بسبب عدم قدرة الحزب على لقاء رئيسهم، مهد الطريقة لمحادثات اليوم.

وقدم الحزب العديد من المطالب بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين وإنشاء مفوضية قضائية للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في التاسع من مايو ومظاهرات 26 نوفمبر.

وحدد الحزب موعدا نهائيا حتى 31 يناير الجاري للوصول بالمفاوضات إلى "نتيجة منطقية" رغم أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية والعامة، رنا سناء الله، اقترح تمديده إلى 28 فبراير.