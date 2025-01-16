رئيس الحكومة: برنامج الطروحات مش معناه إننا نحرق أصول الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة الإصلاح مستمرة، لكن الدولة بحاجة إلى تسريع خطواتها لتتواكب مع وتيرة المتغيرات العالمية والإقليمية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مساء الخميس، في الوقت نفسه، أن «بعض الإجراءات تحتاج وقتًا وحوارًا وتقييمًا على الأرض»، مستشهدًا بالتعديلات التشريعية وبرنامج الطروحات.

وأضاف أن الدولة أعلنت منذ فترة عن خطة الطروحات لعام 2025، قائلًا إن 2024 شهد أكبر حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.

وأضاف: «لما نتكلم عن موضوع الطروحات مش معناها إني أحرق أصول الدولة، أو أبيعها بسعر غير مناسب».

ولفت إلى إرجاء الحكومة طرح بعض الأصول لو كان الوقت غير مناسب، وتعلن عن طرح أصول أخرى تضمن معها تحقيق أكبر عائد ممكن.