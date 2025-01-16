الزمالك يتقدم على الحدود بثلاثية في الشوط الأول

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه حرس الحدود بالتقدم 3-1، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزماك عن طريق أحمد مصطفى زيزو بعد تمريرة من عمر جابر في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم تعادل حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 25 نفذها باتقان محمد أشرف روقا، واستعاد الزمالك التقدم في الدقيقة 36 عن طريق مصطفى شلبي بعد تمريرة مميزة من محمد شحاتة، وأضاف زيزو ثلاثية الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول 45+6.

وفي حال حافظ الزمالك على فوزه في نهاية المباراة، يرتقي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.