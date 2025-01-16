 العفو الدولية: وقف إطلاق النار في غزة لا يكفي لإصلاح حياة الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العفو الدولية: وقف إطلاق النار في غزة لا يكفي لإصلاح حياة الفلسطينيين

وفا
نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 12:31 م

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يكون كافيا لإصلاح حياة الفلسطينيين التي مزقتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وأضافت في بيان على منصة «إكس»، أن أنباء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنها أن توفر بعض الراحة لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لكن هذه الخطوة جاءت «متأخرة».

وأوضحت كالامار، أن «الكابوس لن ينتهي مع توقف القصف بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين تعرضوا لأكثر من 15 شهرا من القصف المدمر والمتواصل، والذين نزحوا مرارا من منازلهم ويكافحون من أجل البقاء في خيام مؤقتة دون طعام أو ماء».

وشددت على أن استمرار إسرائيل في عرقلة عملية السلام أمر لا يمكن السكوت عنه.

وأكدت كالامار، أن هذه المعاناة ستستمر ما لم ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على غزة بسرعة.


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