الأمم المتحدة تعرض المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

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عرضت الأمم المتحدة تقديم الدعم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، والذي أعلن التوصل إليه بين إسرائيل وحماس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين في نيويورك اليوم الأربعاء: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم تنفيذ الاتفاق وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية بشل متواصل إلى كثير من الفلسطينيين الذين تتواصل معاناتهم".

وأضاف جوتيريش: ""أمر حتمي أن يزييل وقف إطلاق النار هذه العراقيل الأمنية والسياسية أمام توصيل المساعدات إلى غزة بحيث يمكننا دعم زيادة كبيرة في الدعم الإنساني العاجل الذي ينقذ الأرواح. إن الوضع الإنساني في مستويات كارثية".

ووصف جوتيريش اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بأنه "خطوة أولى مفصلية".

وتابع: "أدعو جميع الأطراف والشركاء المعنيين إلى انتهاز الفرصة لإقامة مسار سياسي موثوق من أجل مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة الأوسع نطاقا".