رئيس الوزراء: حريصون على دفع عمل القطاع الخاص إلى أقصى مدى ممكن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في عقد اجتماعات مع القطاع الخاص، معلنًا عن تشكيل 6 مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس الوزراء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مساء الخميس، أن المجموعات متخصصة بقطاعات: السياحة، والتنمية العقارية، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، والاتصال السياسي.

وأشار إلى تشكيل المجموعات بالكامل من القطاع الخاص والخبراء في تلك المجالات، بحيث تكون الكيان الاستشاري لمجلس الوزراء، وتساهم في اتخاذ خطوات بشأن القطاعات الستة وترجمتها إلى خطط ومشروعات وقوانين وإجراءات.

وأكد حرص الدولة على دفع عمل القطاع الخاص إلى أقصى مدى ممكن خلال الفترة المقبلة، والتغلب على العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأوضح أن «قرار تشكل المجموعات يصدر الأسبوع المقبل»، قائلًا إن الحكومة تعتزم عقد لقاءات كذلك مع شباب رجال الأعمال.

وأكمل: «نهدف لوجود منظومة مستدامة للقاء والتحاور بين الحكومة وكل أطياف المجتمع المصري، لتحقيق النمو والرخاء للدولة والشعب، فمن مصلحتنا كدولة الاستماع إلى الأفكار المطروحة وترجمتها إلى خطوات تنفيذية الفترة المقبلة».