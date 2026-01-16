تراجع أسعار الطاقة يحد من ارتفاع التضخم في ألمانيا بنهاية 2025

شهد المستهلكون في ألمانيا مع نهاية عام 2025 تراجعا مفاجئا في الضغوط المالية، إذ أسهم انخفاض أسعار الطاقة وانحسار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في هبوط معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى ما دون عتبة %2.

ووفقا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلك في ديسمبر بنسبة 8ر1%، في أدنى وتيرة ارتفاع تسجل خلال العام الماضي. وكان معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي بلغ 6ر1% في سبتمبر 2024. وظلت أسعار المستهلك مستقرة بين نوفمبر وديسمبر 2025 دون تغيّر.

وأكد الإحصائيون في فيسبادن أيضا تقديرهم الأولي للتضخم خلال عام 2025 ككل، حيث ارتفعت الأسعار في المتوسط بنسبة 2ر2%، وهو المستوى نفسه المسجل في عام 2024.

وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية، إذ يحصل المستهلكون مقابل اليورو الواحد على سلع أقل، كما تتآكل زيادات الدخل تحت وطأة ارتفاع الأسعار. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على مستوى أسعار مستقر مع تضخم يبلغ %2 على المدى المتوسط في منطقة اليورو.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الجاري أعلى قليلا من %2، مع استبعاد تكرار القفزات الكبيرة في الأسعار التي تم تسجيلها في عامي 2022 و2023 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، حين ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل حاد. ويتوقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن يصل معدل التضخم إلى 2ر2% في 2026 و3ر2% في 2027.

وتراجع معدل التضخم الأساسي —الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة— في ديسمبر إلى 4ر2%، لكنه لا يزال مرتفعا بعض الشيء. وبلغ معدل التضخم الأساسي للعام بأكمله 8ر2%، وفق تقديرات مكتب الإحصاء.

ويرى الخبراء أن عدة عوامل حدت من تراجع الضغوط السعرية بشكل أكبر، من بينها ارتفاع سعر تذكرة النقل العام "تذكرة ألمانيا"، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما كان له أثر على أسعار قطاع الخدمات.

وارتفعت أسعار الخدمات في ديسمبر الماضي بنسبة 5ر3%، وهو أعلى من المتوسط، وتشمل هذه الفئة خدمات النقل والخدمات الاجتماعية والتأمينات. أما أسعار المواد الغذائية فكانت أعلى بنسبة 8ر0% فقط مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. وشهدت بعض السلع مثل الزبدة وزيت الزيتون انخفاضا في الأسعار، بينما ظل العديد من المنتجات أغلى مما كانت عليه قبل سنوات، إذ سجلت لحوم الأبقار ارتفاعا بنسبة 1ر14% ولحوم الدواجن بنسبة 3ر6% مقارنة بعام مضى.

وفي ديسمبر الماضي، تراجعت أسعار الطاقة، إذ انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والغاز بنسبة 3ر1% مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط انخفاض أسعار الطاقة في 2025 نحو 4ر2% مقارنة بـ2024. وبدون هذا البند، يبلغ معدل التضخم السنوي 6ر2%.