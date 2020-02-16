الإسماعيلي يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام الرجاء المغربى

يدخل الإسماعيلي فى السادسة مساء اليوم، مواجهة صعبة أمام الرجاء المغربى باستاد الإسماعيلي، فى ذهاب الدور نصف النهائى لكأس مصر السادس للأندية الابطال، فى مباراة يسعى من خلالها اصحاب الارض، لتحقيق نتيجة جيدة تريحه قبل لقاء العودة بالمغرب 15 مارس المقبل.

يدخل الإسماعيلي، المباراة وهو يعانى من الغيابات العديدة فى صفوفه، فى ظل تأكد عدم مشاركة كل من عماد حمدى وباهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى بجانب الأوغندى باتريك كادو، ويأمل فى عدم تأثير الغيابات على الفوز، خاصة وانه يمتلك البدائل القادرة على تحقيق نتيجة جيدة.

ويقدم الإسماعيلي نتائج باهتة خلال الموسم الحالى فى مسابقة الدورى، بعدما تراجع للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3، بينما خسر 8 لقاءات، ورغم ذلك تأهل للدور نصف النهائى للبطولة العربية، عقب تخطيه الاتحاد السكندرى فى مجموع المباراتين بهدف محمد الشامى بدور الثمانية.

ويعتمد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلى، على جهود، التونسى سيف الدين الجزيرى ومحمد الشامى واحمد مدبولى وعبدالرحمن مجدى فى الفوز بالمباراة، بجانب سلاح الجماهير المتوقع تواجدها فى المدرجات لمساندة اللاعبين، فى المهمة الصعبة.

فى المقابل، يدخل الرجاء، المباراة وهو يعانى من غياب 9 لاعبين من القوام الأساسى للفريق للإصابة، محسن متولى وأيوب ناناح وعدالإله الحافيظى ومحمود بنحليب وعمر بوطيب.

ويسعى مدرب الرجاء جمال السلامى، عن تجاوز الخسارة المفاجئة الجيش المغربى 0/1 فى الدورى المغربى، للعودة من الاسماعيلية بنتيجة جيدة، تريحه قبل لقاء العودة على ملعبه منتصف الشهر المقبل.